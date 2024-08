NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite befindet sich am Donnerstagnachmittag im Aufwind.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent nach oben auf 17 698,50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,311 Prozent auf 17 610,57 Punkte an der Kurstafel, nach 17 556,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 17 601,54 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 789,21 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,948 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 29.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 370,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.05.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 920,58 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 29.08.2023, bei 13 943,76 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 19,86 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Compugen (+ 8,16 Prozent auf 2,06 USD), Nektar Therapeutics (+ 6,75 Prozent auf 1,35 USD), FreightCar America (+ 6,67 Prozent auf 7,68 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,49 Prozent auf 3,61 USD) und Methode Electronics (+ 5,92 Prozent auf 10,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil 1-800-FLOWERSCOM (-12,06 Prozent auf 7,92 USD), Dixie Group (-9,55 Prozent auf 0,77 USD), NetApp (-7,82 Prozent auf 121,59 USD), NVIDIA (-4,12 Prozent auf 120,43 USD) und Amtech Systems (-4,11 Prozent auf 6,30 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44 859 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,115 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,46 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at