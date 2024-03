NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus

Am Mittwochabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,58 Prozent auf 16 031,54 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,956 Prozent stärker bei 16 092,00 Punkten in den Handel, nach 15 939,59 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16 128,56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 956,66 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 15 609,00 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bei 14 146,71 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 06.03.2023, mit 11 675,74 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,57 Prozent aufwärts. Bei 16 302,24 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 14 477,57 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Escalon Medical (+ 24,87 Prozent auf 0,22 USD), Cerus (+ 21,61 Prozent auf 2,42 USD), MicroStrategy (+ 18,57 Prozent auf 1 246,21 USD), AXT (+ 11,14 Prozent auf 4,69 USD) und Taylor Devices (+ 9,99 Prozent auf 37,65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nortech Systems (-8,67 Prozent auf 10,75 USD), Park-Ohio (-6,92 Prozent auf 24,07 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6,28 Prozent auf 0,08 USD), Dixie Group (-4,91 Prozent auf 0,52 USD) und Century Casinos (-4,58 Prozent auf 2,50 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der New York Community Bancorp-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 27 375 062 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,838 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 74,60 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at