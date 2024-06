NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Donnerstagnachmittag nach

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,69 Prozent schwächer bei 17 738,49 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,289 Prozent stärker bei 17 913,94 Punkten, nach 17 862,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17 650,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 936,79 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,233 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 794,87 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.03.2024, den Stand von 16 369,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 667,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 20,13 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 936,79 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Gilead Sciences (+ 9,64 Prozent auf 69,24 USD), Sify (+ 7,67 Prozent auf 0,40 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6,86 Prozent auf 0,45 USD), TransAct Technologies (+ 5,57 Prozent auf 3,60 USD) und Century Aluminum (+ 4,91 Prozent auf 16,04 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Grupo Financiero Galicia (-8,30 Prozent auf 31,94 USD), QUALCOMM (-5,87 Prozent auf 213,77 USD), Escalon Medical (-5,83 Prozent auf 0,16 USD), Nektar Therapeutics (-5,70 Prozent auf 1,08 USD) und American Eagle Outfitters (-5,12 Prozent auf 19,64 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 67 032 693 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,107 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at