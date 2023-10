NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags in der Verlustzone

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag.

Um 20:04 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,05 Prozent auf 13 195,13 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 13 337,71 Punkte an der Kurstafel, nach 13 201,28 Punkten am Vortag.

Bei 13 181,92 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 13 382,98 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,172 Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 943,76 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 29.06.2023, den Stand von 13 591,33 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2022, den Stand von 10 737,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 27,04 Prozent nach oben. Bei 14 446,55 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 12,77 Prozent auf 0,01 USD), Century Aluminum (+ 7,56 Prozent auf 7,11 USD), Provident Financial (+ 5,21 Prozent auf 13,53 USD), 3D Systems (+ 4,55 Prozent auf 4,83 USD) und NetGear (+ 4,35 Prozent auf 12,48 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Bed Bath Beyond (-30,91 Prozent auf 0,08 USD), Corcept Therapeutics (-16,97 Prozent auf 27,39 USD), Roivant Sciences (-7,13 Prozent auf 11,66 USD), Trinity Biotech (-6,89 Prozent auf 0,66 USD) und Ebix (-6,02 Prozent auf 9,60 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Bed Bath Beyond-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 272 442 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,516 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at