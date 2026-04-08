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NASDAQ Composite im Fokus 08.04.2026 16:02:55

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite bleibt auch derzeit auf Erholungskurs.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,84 Prozent fester bei 22 644,16 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 3,65 Prozent auf 22 821,21 Punkte an der Kurstafel, nach 22 017,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22 821,21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 631,55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 387,68 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 480,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15 267,91 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,55 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 20,33 Prozent auf 54,70 USD), JetBlue Airways (+ 12,75 Prozent auf 5,13 USD), Lam Research (+ 10,39 Prozent auf 247,67 USD), Amkor Technology (+ 10,35 Prozent auf 52,55 USD) und Ultra Clean (+ 10,27 Prozent auf 69,90 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Patterson-UTI Energy (-12,02 Prozent auf 9,88 USD), Methanex (-11,35 Prozent auf 56,55 USD), Donegal Group B (-5,34 Prozent auf 16,85 USD), Century Aluminum (-4,98 Prozent auf 62,74 USD) und Geospace Technologies (-3,41 Prozent auf 9,49 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 7 177 560 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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Geospace Technologies Corp 9,42 -4,12% Geospace Technologies Corp
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SIGA Technologies Inc. 4,58 1,10% SIGA Technologies Inc.
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