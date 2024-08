NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich am Mittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am fünften Tag der Woche.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent schwächer bei 16 632,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,141 Prozent schwächer bei 16 636,52 Punkten in den Handel, nach 16 660,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 574,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 716,21 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 5,85 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 09.07.2024, einen Stand von 18 429,29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 346,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, wies der NASDAQ Composite 13 722,02 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 12,64 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Computer Programs and Systems (+ 21,78 Prozent auf 12,30 USD), Innodata (+ 20,85 Prozent auf 19,79 USD), Sangamo Therapeutics (+ 16,81 Prozent auf 1,07 USD), VOXX International A (+ 16,74 Prozent auf 2,79 USD) und Dixie Group (+ 10,05 Prozent auf 0,65 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-27,96 Prozent auf 0,81 USD), Nice Systems (-9,06 Prozent auf 155,50 USD), 3D Systems (-8,12 Prozent auf 2,49 USD), OraSure Technologies (-7,19 Prozent auf 4,26 USD) und DXP Enterprises (-6,32 Prozent auf 46,48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 21 232 705 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

