NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel letztendlich 1,28 Prozent auf 17 147,42 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,310 Prozent auf 17 424,10 Punkte an der Kurstafel, nach 17 370,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 015,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17 468,56 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 732,60 Punkte. Vor drei Monaten, am 30.04.2024, wies der NASDAQ Composite 15 657,82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14 316,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Harmonic (+ 21,19 Prozent auf 14,24 USD), Repligen (+ 16,37 Prozent auf 160,59 USD), Heidrick Struggles International (+ 15,18 Prozent auf 41,21 USD), F5 Networks (+ 12,99 Prozent auf 200,66 USD) und JetBlue Airways (+ 12,31 Prozent auf 6,66 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Sangamo Therapeutics (-23,64 Prozent auf 0,70 USD), Amkor Technology (-18,86 Prozent auf 30,51 USD), Woodward (-17,17 Prozent auf 151,73 USD), Rambus (-12,99 Prozent auf 48,58 USD) und Lattice Semiconductor (-9,44 Prozent auf 49,77 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 88 296 199 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,089 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 19,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at