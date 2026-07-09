NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Am vierten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent fester bei 26 187,90 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,184 Prozent auf 25 918,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 870,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 195,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 825,85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,724 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bei 25 678,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 822,42 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 20 611,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Veeco Instruments (+ 9,68 Prozent auf 59,74 USD), Amkor Technology (+ 9,67 Prozent auf 73,38 USD), FormFactor (+ 8,88 Prozent auf 121,50 USD), Americas Car-Mart (+ 8,76 Prozent auf 3,60 USD) und MKS Instruments (+ 8,33 Prozent auf 378,50 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23,49 Prozent auf 64,62 USD), Elron Electronic Industries (-19,35 Prozent auf 1,00 USD), Donegal Group B (-16,73 Prozent auf 20,80 USD), Computer Programs and Systems (-8,54 Prozent auf 24,00 USD) und SMC (-5,20 Prozent auf 427,00 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 313 841 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,165 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at