NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich mittags fester

Am Mittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent stärker bei 15 078,69 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,100 Prozent höher bei 15 089,66 Punkten, nach 15 074,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 051,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 110,87 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,333 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 14 241,02 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.09.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 092,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.12.2022, wurde der NASDAQ Composite mit 10 353,23 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 45,17 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 15 110,87 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Trinity Biotech (+ 12,59 Prozent auf 0,44 USD), MicroStrategy (+ 7,10 Prozent auf 646,74 USD), Atrion (+ 6,09 Prozent auf 385,10 USD), Dish Network (+ 5,38 Prozent auf 5,48 USD) und US Global Investors (+ 4,59 Prozent auf 2,96 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Ebix (-21,05 Prozent auf 1,35 USD), Cutera (-7,14 Prozent auf 3,25 USD), Donegal Group B (-6,41 Prozent auf 14,02 USD), Enzon Pharmaceuticals (-6,27 Prozent auf 0,09 USD) und Nortech Systems (-4,55 Prozent auf 9,45 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 391 319 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,727 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,59 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 39,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

