NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Mittwoch fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 1,62 Prozent auf 13 314,30 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,695 Prozent auf 13 439,68 Punkte an der Kurstafel, nach 13 533,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 13 499,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 275,30 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.09.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 710,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 353,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.10.2022, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 10 772,40 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 28,18 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 265,04 Zähler.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell QC (+ 14,75 Prozent auf 0,70 USD), DexCom (+ 4,51 Prozent auf 84,12 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,17 Prozent auf 10,75 USD), FreightCar America (+ 3,97 Prozent auf 2,88 USD) und Abbott Laboratories (+ 3,71 Prozent auf 95,56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Modine Manufacturing (-11,10 Prozent auf 41,57 USD), Agenus (-10,09 Prozent auf 1,03 USD), Century Casinos (-9,31 Prozent auf 4,87 USD), JB Hunt Transportation Services (-8,85 Prozent auf 178,67 USD) und Big 5 Sporting Goods (-8,02 Prozent auf 7,34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 488 107 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,641 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 46,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at