NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 2,05 Prozent auf 13 798,11 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,368 Prozent fester bei 13 571,19 Punkten in den Handel, nach 13 521,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 13 802,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 556,35 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,10 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 562,84 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 737,99 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 11 114,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 32,84 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 37,50 Prozent auf 0,22 CHF), Trend Micro (+ 13,52 Prozent auf 6 885,00 JPY), Scientific Games (+ 11,21 Prozent auf 86,82 USD), Synaptics (+ 10,75 Prozent auf 98,01 USD) und FormFactor (+ 9,91 Prozent auf 37,72 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Agenus (-13,71 Prozent auf 0,65 USD), Sangamo Therapeutics (-9,72 Prozent auf 0,30 USD), Cutera (-9,19 Prozent auf 1,68 USD), Computer Programs and Systems (-6,34 Prozent auf 10,93 USD) und Wynn Resorts (-5,69 Prozent auf 85,49 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 18 746 160 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,667 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

