NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,96 Prozent stärker bei 14 998,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,935 Prozent auf 14 994,52 Punkte an der Kurstafel, nach 14 855,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15 013,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 976,27 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,606 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 905,19 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, bei 13 314,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, lag der NASDAQ Composite bei 10 957,01 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,58 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 15 063,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell EMCORE (+ 6,53 Prozent auf 0,55 USD), Fastenal (+ 5,32 Prozent auf 66,75 USD), Veeco Instruments (+ 4,89 Prozent auf 31,56 USD), Amkor Technology (+ 3,95 Prozent auf 31,82 USD) und Ultra Clean (+ 3,85 Prozent auf 34,01 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Sify (-12,57 Prozent auf 1,53 USD), Atrion (-8,03 Prozent auf 308,30 USD), Cutera (-7,12 Prozent auf 3,39 USD), Dixie Group (-4,41 Prozent auf 0,65 USD) und Trinity Biotech (-3,75 Prozent auf 0,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 248 154 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,664 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,44 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 43,24 Prozent bei der CRESUD-Aktie an.

Redaktion finanzen.at