Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Index im Fokus
|
06.04.2026 15:59:36
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone
Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,60 Prozent fester bei 22 011,02 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,277 Prozent fester bei 21 939,80 Punkten, nach 21 879,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 017,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 899,62 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 06.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 387,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23 547,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15 587,79 Punkte.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,27 Prozent abwärts. Bei 23 988,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 5,24 Prozent auf 2,61 USD), Amkor Technology (+ 4,21 Prozent auf 48,67 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,96 Prozent auf 124,58 USD), Methanex (+ 3,83 Prozent auf 62,15 USD) und ON Semiconductor (+ 3,67 Prozent auf 64,47 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Powell Industries (-66,81 Prozent auf 181,83 USD), AXT (-13,12 Prozent auf 45,91 USD), Donegal Group B (-9,10 Prozent auf 16,18 USD), Taylor Devices (-8,73 Prozent auf 52,45 USD) und Neurocrine Biosciences (-3,50 Prozent auf 127,00 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 4 338 913 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,740 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|Amkor Technology Inc.
|40,40
|-0,37%
|AXT Inc.
|35,40
|-22,30%
|Ballard Power Inc.
|2,13
|-0,47%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,21
|2,30%
|Intel Corp.
|43,47
|-0,34%
|Methanex Corp.
|52,70
|2,33%
|Neurocrine Biosciences Inc.
|113,70
|0,04%
|NVIDIA Corp.
|152,86
|-0,55%
|ON Semiconductor Corp.
|54,37
|0,91%
|Photronics Inc.
|34,77
|-1,45%
|Powell Industries Inc.
|157,70
|-66,63%
|SIGA Technologies Inc.
|5,20
|-0,76%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|107,70
|3,61%
|Taylor Devices Inc.
|50,56
|-12,02%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 996,34
|0,54%