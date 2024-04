NASDAQ Composite aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite sinkt am Mittwochnachmittag.

Um 20:02 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,94 Prozent auf 16 153,84 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,24 Prozent auf 16 104,01 Punkte an der Kurstafel, nach 16 306,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 16 092,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 200,10 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,806 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16 085,11 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 14 969,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 12 084,36 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 9,40 Prozent zu. Bei 16 538,86 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nektar Therapeutics (+ 8,40 Prozent auf 1,36 USD), Ebix (+ 6,60 Prozent auf 0,93 USD), Dixie Group (+ 4,30 Prozent auf 0,55 USD), MicroStrategy (+ 2,83 Prozent auf 1 481,85 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2,66 Prozent auf 8,50 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Schnitzer Steel Industries (-9,55 Prozent auf 18,56 USD), Cerus (-9,09 Prozent auf 1,70 USD), Comtech Telecommunications (-8,69 Prozent auf 2,58 USD), New York Community Bancorp (-8,54 Prozent auf 2,95 USD) und Flushing Financial (-8,53 Prozent auf 11,05 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 420 603 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,906 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Bed Bath Beyond-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 14,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at