NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ Composite knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,77 Prozent aufwärts auf 12 691,99 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,977 Prozent höher bei 12 718,69 Punkten, nach 12 595,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 12 735,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 673,53 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.09.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 092,85 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 14 050,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 10 792,67 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 legte der Index bereits um 22,19 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Deckers Outdoor (+ 15,56 Prozent auf 559,97 USD), Intel (+ 10,98 Prozent auf 36,09 USD), DexCom (+ 9,61 Prozent auf 88,88 USD), Merit Medical Systems (+ 7,97 Prozent auf 68,55 USD) und Amazon (+ 7,55 Prozent auf 128,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Arundel (-23,68 Prozent auf 0,17 CHF), Exponent (-9,96 Prozent auf 76,48 USD), Hub Group (-7,97 Prozent auf 67,20 USD), Cumulus Media A (-4,81 Prozent auf 5,14 USD) und VeriSign (-4,42 Prozent auf 195,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 5 736 345 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,534 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 50,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at