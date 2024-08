NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag in Rot

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 18:01 Uhr via NASDAQ 1,00 Prozent schwächer bei 17 739,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,417 Prozent höher bei 17 993,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 918,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 18 017,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 700,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,507 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 007,57 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16 801,54 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 22.08.2023, den Wert von 13 505,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell OSI Systems (+ 8,56 Prozent auf 157,00 USD), Compugen (+ 5,08 Prozent auf 2,07 USD), Powell Industries (+ 3,90 Prozent auf 180,74 USD), Forward Air (+ 3,04 Prozent auf 31,54 USD) und Nortech Systems (+ 2,67 Prozent auf 12,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Lancaster Colony (-14,01 Prozent auf 169,92 USD), FreightCar America (-7,82 Prozent auf 5,54 USD), Methode Electronics (-7,20 Prozent auf 10,06 USD), Sify (-5,29 Prozent auf 0,34 USD) und SIGA Technologies (-5,14 Prozent auf 9,32 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 074 584 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,089 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

