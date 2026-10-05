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NASDAQ-Handel im Blick 05.10.2026 20:04:21

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Nachmittag positiv.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,98 Prozent stärker bei 27 456,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent fester bei 27 225,93 Punkten in den Handel, nach 27 190,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 223,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 27 478,17 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26 506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der NASDAQ Composite 25 832,67 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 780,51 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,17 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 478,17 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell inTest (+ 22,07 Prozent auf 14,99 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,46 Prozent auf 38,21 USD), SpaceX (+ 6,27 Prozent auf 168,93 USD), Taylor Devices (+ 6,20 Prozent auf 58,38 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 5,31 Prozent auf 4,56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen 3D Systems (-7,41 Prozent auf 3,50 USD), TransAct Technologies (-6,86 Prozent auf 4,48 USD), SMC (-5,80 Prozent auf 458,75 USD), Dorel Industries (-5,40 Prozent auf 0,91 USD) und Comtech Telecommunications (-5,30 Prozent auf 1,25 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 15 864 175 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,044 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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Dorel Industries Inc. 0,78 -3,13% Dorel Industries Inc.
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs) 33,80 -0,59% Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
inTest Corp. 13,20 9,09% inTest Corp.
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SIGA Technologies Inc. 3,48 2,96% SIGA Technologies Inc.
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