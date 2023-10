NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Freitag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,53 Prozent schwächer bei 12 983,81 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,215 Prozent auf 13 157,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 186,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 177,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 977,43 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,49 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 13 469,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 14 063,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wurde der NASDAQ Composite auf 10 614,84 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 25,00 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Euronet Worldwide (+ 8,93 Prozent auf 83,82 USD), Dixie Group (+ 6,96 Prozent auf 0,60 USD), Geospace Technologies (+ 4,15 Prozent auf 12,54 USD), Werner Enterprises (+ 3,56 Prozent auf 37,81 USD) und Astro-Med (+ 3,16 Prozent auf 12,74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Escalon Medical (-30,43 Prozent auf 0,20 USD), Agenus (-7,14 Prozent auf 0,89 USD), Zions Bancorporation (-7,07 Prozent auf 29,96 USD), Fifth Third Bancorp (-6,54 Prozent auf 23,29 USD) und Oracle (-5,99 Prozent auf 101,85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 19 014 156 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,601 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 48,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at