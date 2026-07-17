NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel im Minus

Der NASDAQ Composite setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,68 Prozent auf 25 446,92 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,81 Prozent leichter bei 25 412,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 881,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 250,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 448,89 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26 021,66 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 24 468,48 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 20 885,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,52 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Erie Indemnity (+ 3,58 Prozent auf 234,03 USD), Biogen (+ 3,10 Prozent auf 215,40 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,49 Prozent auf 9,88 USD), Lancaster Colony (+ 2,45 Prozent auf 112,55 USD) und Gilead Sciences (+ 2,45 Prozent auf 139,64 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ultra Clean (-10,69 Prozent auf 82,70 USD), Netflix (-10,18 Prozent auf 66,78 USD), Intuitive Surgical (-9,63 Prozent auf 363,59 USD), Donegal Group B (-8,66 Prozent auf 21,00 USD) und Nortech Systems (-8,48 Prozent auf 13,06 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 069 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,491 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at