NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent leichter bei 15 815,00 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,039 Prozent auf 15 865,30 Punkte an der Kurstafel, nach 15 859,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 15 883,17 Punkte, das Tagestief hingegen 15 811,10 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14 972,76 Punkte. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Stand von 14 103,84 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 15.02.2023, den Stand von 12 070,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 080,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Pegasystems (+ 27,23 Prozent auf 64,52 USD), Ultralife Batteries (+ 22,66 Prozent auf 9,69 USD), Zebra Technologies (+ 14,01 Prozent auf 288,40 USD), Patterson-UTI Energy (+ 11,51 Prozent auf 11,53 USD) und Cognex (+ 11,09 Prozent auf 40,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Agenus (-14,87 Prozent auf 0,79 USD), Arundel (-5,94 Prozent auf 0,19 CHF), Agilysys (-5,77 Prozent auf 84,50 USD), Alphabet A (ex Google) (-3,68 Prozent auf 140,57 USD) und Alphabet C (ex Google) (-3,55 Prozent auf 141,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 221 061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,813 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Roivant Sciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die CRESUD-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 70,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at