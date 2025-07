NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittag an Fahrt.

Am Donnerstag springt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 1,06 Prozent auf 20 609,88 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 20 497,66 Zählern und damit 0,513 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 393,13 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20 624,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 480,22 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 398,96 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.04.2025, den Wert von 16 550,61 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 03.07.2024, den Wert von 18 188,30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 6,89 Prozent zu. Bei 20 624,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 6,29 Prozent auf 1,78 USD), TTM Technologies (+ 6,23 Prozent auf 44,36 USD), 3D Systems (+ 6,06 Prozent auf 1,75 USD), Lifetime Brands (+ 4,72 Prozent auf 5,33 USD) und SurModics (+ 4,62 Prozent auf 30,34 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Commercial Vehicle Group (-8,00 Prozent auf 1,84 USD), Nissan Motor (-3,49 Prozent auf 2,38 USD), Harvard Bioscience (-3,24 Prozent auf 0,45 USD), Cerus (-3,21 Prozent auf 1,51 USD) und Credit Acceptance (-2,85 Prozent auf 528,24 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 20 258 241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,252 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Park-Ohio-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

