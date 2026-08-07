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Index im Blick 07.08.2026 22:35:06

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite verbuchte am Freitagabend Zuwächse.

Am Freitag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 1,30 Prozent im Plus bei 26 690,62 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,707 Prozent stärker bei 26 534,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 348,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 478,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 712,62 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 4,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 25 818,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 25 806,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 242,70 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,87 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 19,36 Prozent auf 6,35 USD), AXT (+ 17,84 Prozent auf 88,58 USD), SpaceX (+ 15,83 Prozent auf 133,11 USD), Microchip Technology (+ 13,89 Prozent auf 84,69 USD) und Dorel Industries (+ 13,06 Prozent auf 1,10 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Geospace Technologies (-14,22 Prozent auf 5,85 USD), Cogent Communications (-9,07 Prozent auf 9,92 USD), DENTSPLY SIRONA (-7,97 Prozent auf 12,12 USD), ESCO Technologies (-6,80 Prozent auf 305,72 USD) und Akamai (-6,76 Prozent auf 110,54 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 979 383 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,05 -2,24% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 113,54 14,59% SpaceX
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