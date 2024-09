NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start fester

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 16:01 Uhr um 0,59 Prozent auf 17 696,06 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,653 Prozent höher bei 17 707,02 Punkten, nach 17 592,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 744,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 673,38 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 17 631,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 857,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 708,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 19,84 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Trend Micro (+ 22,36 Prozent auf 62,12 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 8,33 Prozent auf 3,51 USD), BankFinancial (+ 4,14 Prozent auf 11,83 USD), Steel Dynamics (+ 3,83 Prozent auf 115,27 USD) und 3D Systems (+ 3,54 Prozent auf 2,49 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Deckers Outdoor (-83,29 Prozent auf 156,66 USD), Nissan Motor (-8,70 Prozent auf 2,52 USD), Dixie Group (-4,00 Prozent auf 0,67 USD), Donegal Group B (-3,49 Prozent auf 13,00 USD) und SMC (-3,37 Prozent auf 408,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 8 302 193 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,040 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Ebix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie mit 19,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at