NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,65 Prozent stärker bei 16 794,87 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 16 702,02 Zählern und damit 0,096 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (16 685,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 823,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 695,69 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 15 282,01 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, bei 15 630,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 12 657,90 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 13,74 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 16 823,83 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Celadon Group (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), Comtech Telecommunications (+ 23,04 Prozent auf 2,51 USD), MicroStrategy (+ 9,01 Prozent auf 1 727,24 USD), Century Aluminum (+ 5,77 Prozent auf 18,88 USD) und Astronics (+ 4,47 Prozent auf 21,27 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Escalon Medical (-10,00 Prozent auf 0,18 USD), Nortech Systems (-7,07 Prozent auf 11,12 USD), VOXX International A (-6,25 Prozent auf 3,75 USD), TransAct Technologies (-6,13 Prozent auf 3,52 USD) und Forward Air (-5,46 Prozent auf 13,50 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 588 156 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,871 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

