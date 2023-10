NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

Letztendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,76 Prozent tiefer bei 12 595,61 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,408 Prozent auf 12 768,97 Punkte an der Kurstafel, nach 12 821,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 12 818,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 12 543,86 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 063,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 127,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, lag der NASDAQ Composite noch bei 10 970,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 21,26 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 26,67 Prozent auf 0,23 CHF), NetGear (+ 19,65 Prozent auf 12,48 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 18,89 Prozent auf 0,15 USD), BE Semiconductor Industries (+ 11,89 Prozent auf 104,73 USD) und Capitol Federal Financial (+ 11,61 Prozent auf 5,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Align Technology (-24,88 Prozent auf 190,56 USD), Ultralife Batteries (-19,57 Prozent auf 7,40 USD), QC (-11,43 Prozent auf 0,62 USD), Evercel (-10,53 Prozent auf 0,85 USD) und Comcast (-8,42 Prozent auf 39,15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 19 818 900 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,573 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,48 erwartet. Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

