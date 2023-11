NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen

In New York war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 14 103,84 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,375 Prozent stärker bei 14 147,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 094,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 060,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 194,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 407,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13 631,05 Punkte. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 11 358,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 35,78 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Ebix (+ 57,66 Prozent auf 5,66 USD), QC (+ 42,86 Prozent auf 1,00 USD), Cutera (+ 10,76 Prozent auf 2,47 USD), Microvision (+ 9,81 Prozent auf 2,35 USD) und Dixie Group (+ 9,50 Prozent auf 0,61 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Atrion (-10,52 Prozent auf 289,29 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5,57 Prozent auf 349,34 USD), US Global Investors (-4,95 Prozent auf 2,88 USD), Cumulus Media A (-4,74 Prozent auf 5,02 USD) und DXP Enterprises (-4,65 Prozent auf 30,52 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 022 451 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,644 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die New York Community Bancorp-Aktie hat mit 2,29 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 49,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

