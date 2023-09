NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Der NASDAQ Composite verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent stärker bei 13 271,32 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,297 Prozent auf 13 172,54 Punkte an der Kurstafel, nach 13 211,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 13 277,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 132,00 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 25.08.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 590,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 13 492,52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 10 867,93 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 27,77 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 265,04 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AngioDynamics (+ 4,99 Prozent auf 7,37 USD), Innodata (+ 4,80 Prozent auf 8,08 USD), Sify (+ 4,09 Prozent auf 1,78 USD), SIGA Technologies (+ 4,03 Prozent auf 4,90 USD) und Cumulus Media A (+ 3,85 Prozent auf 4,85 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Bed Bath Beyond (-21,60 Prozent auf 0,08 USD), QC (-20,85 Prozent auf 0,65 USD), Sangamo Therapeutics (-10,14 Prozent auf 0,69 USD), Cutera (-6,92 Prozent auf 6,46 USD) und Dixie Group (-6,05 Prozent auf 0,67 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 038 695 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,567 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

