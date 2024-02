NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,03 Prozent auf 16 036,72 Punkte abwärts. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,332 Prozent auf 16 094,80 Punkte an der Kurstafel, nach 16 041,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 15 954,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 134,22 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,28 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.01.2024, bei 15 425,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, bei 14 265,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 11 590,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,61 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 134,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 72,15 Prozent auf 3,93 USD), Ebix (+ 15,00 Prozent auf 1,27 USD), Arundel (+ 14,50 Prozent auf 0,15 CHF), American Software A (+ 11,26 Prozent auf 11,46 USD) und Lifetime Brands (+ 10,00 Prozent auf 10,01 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen EMCORE (-10,54 Prozent auf 0,37 USD), Cutera (-9,09 Prozent auf 2,40 USD), Innodata (-7,55 Prozent auf 7,84 USD), BE Semiconductor Industries (-7,05 Prozent auf 166,50 USD) und Universal Display (-7,04 Prozent auf 173,97 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10 760 797 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,759 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Roivant Sciences-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 69,06 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie an.

