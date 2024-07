NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter

Das macht der NASDAQ Composite am Dienstagmittag.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr 0,04 Prozent auf 18 466,09 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,334 Prozent auf 18 534,27 Punkte an der Kurstafel, nach 18 472,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 392,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 576,83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 17 688,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 15 865,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14 113,70 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 25,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AngioDynamics (+ 20,24 Prozent auf 7,13 USD), AmeriServ Financial (+ 9,05 Prozent auf 2,53 USD), Cumulus Media A (+ 8,46 Prozent auf 2,18 USD), DXP Enterprises (+ 7,90 Prozent auf 51,74 USD) und Sify (+ 7,70 Prozent auf 0,47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil TransAct Technologies (-4,09 Prozent auf 3,75 USD), Compugen (-3,40 Prozent auf 1,85 USD), Powell Industries (-3,18 Prozent auf 139,94 USD), Ballard Power (-2,17 Prozent auf 2,49 USD) und Amtech Systems (-1,98 Prozent auf 6,45 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 374 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,247 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Ebix-Aktie hat mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

