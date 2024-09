NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite verzeichnete am vierten Tag der Woche Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,00 Prozent stärker bei 17 569,68 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 17 413,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 395,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 605,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 338,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 16 780,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 17 608,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13 773,61 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 18,99 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell NetGear (+ 30,82 Prozent auf 20,84 USD), PetMed Express (+ 5,60 Prozent auf 3,58 USD), Landec (+ 5,57 Prozent auf 5,12 USD), 3D Systems (+ 5,48 Prozent auf 2,31 USD) und ADTRAN (+ 5,34 Prozent auf 4,77 EUR). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Cintas (-74,87 Prozent auf 206,02 USD), Dorel Industries (-7,09 Prozent auf 4,62 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,82 Prozent auf 4,74 USD), Microvision (-4,11 Prozent auf 0,97 USD) und Rambus (-4,00 Prozent auf 39,62 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 64 727 978 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,040 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at