NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste

Mit dem NASDAQ Composite ging es am Mittwochabend abwärts.

Schlussendlich verlor der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,04 Prozent auf 17 899,01 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,298 Prozent schwächer bei 18 217,33 Punkten in den Handel, nach 18 271,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 837,26 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 236,55 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,816 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 26.02.2025, den Stand von 19 075,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20 020,36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2024, einen Stand von 16 315,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,17 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20 118,61 Punkten. 17 238,24 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cintas (+ 5,82 Prozent auf 204,71 USD), Nissan Motor (+ 4,78 Prozent auf 2,84 USD), Century Casinos (+ 4,52 Prozent auf 1,85 USD), Provident Financial (+ 4,52 Prozent auf 14,11 USD) und Paychex (+ 4,20 Prozent auf 150,19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-10,33 Prozent auf 6,16 USD), Dorel Industries (-8,99 Prozent auf 1,62 USD), Microvision (-8,55 Prozent auf 1,39 USD), Mind CTI (-7,73 Prozent auf 1,79 USD) und AXT (-7,56 Prozent auf 1,59 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 62 455 547 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,073 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie hat mit 4,44 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

