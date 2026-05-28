NASDAQ Composite-Handel aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,88 Prozent stärker bei 26 910,53 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,044 Prozent stärker bei 26 686,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 674,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26 928,93 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 588,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,20 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.04.2026, bei 24 663,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22 668,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 100,94 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 15,82 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 26 928,93 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Nortech Systems (+ 14,94 Prozent auf 16,00 USD), American Woodmark (+ 12,97 Prozent auf 48,09 USD), AMERCO (+ 12,61 Prozent auf 58,60 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,97 Prozent auf 5,80 USD) und Repligen (+ 10,45 Prozent auf 125,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Photronics (-34,40 Prozent auf 35,10 USD), Donegal Group B (-11,99 Prozent auf 16,67 USD), Synopsys (-8,73 Prozent auf 480,00 USD), ADTRAN (-6,82 Prozent auf 14,50 EUR) und Lifetime Brands (-6,37 Prozent auf 8,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 245 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 12,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at