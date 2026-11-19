Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,57 Prozent auf 24 290,46 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,55 Prozent fester bei 24 809,05 Punkten in den Handel, nach 24 429,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24 939,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 254,94 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,26 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Wert von 26 430,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 331,09 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 22 564,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 4,54 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 7,97 Prozent auf 1,49 USD), Ceva (+ 7,42 Prozent auf 27,06 USD), Amtech Systems (+ 6,08 Prozent auf 12,56 USD), Woodward (+ 5,43 Prozent auf 336,39 USD) und Intel (+ 5,01 Prozent auf 57,41 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Red Robin Gourmet Burgers (-21,13 Prozent auf 6,27 USD), Century Casinos (-16,29 Prozent auf 0,20 USD), Donegal Group B (-8,21 Prozent auf 25,39 USD), Net 1 Ueps Technologies (-7,78 Prozent auf 3,08 USD) und SIGA Technologies (-6,61 Prozent auf 2,62 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 24 533 374 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,660 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at