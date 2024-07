NASDAQ Composite Index-Papier Amedisys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amedisys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Amedisys-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Amedisys-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 264,66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Amedisys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,378 Amedisys-Aktien. Die gehaltenen Amedisys-Anteile wären am 01.07.2024 36,53 USD wert, da der Schlussstand 96,68 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 63,47 Prozent.

Amedisys war somit zuletzt am Markt 3,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at