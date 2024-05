NASDAQ Composite Index-Papier American Software A-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Software A von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in American Software A gewesen.

American Software A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das American Software A-Papier letztlich bei 20,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die American Software A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,285 American Software A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Software A-Papiers auf 10,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 493,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 50,62 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für American Software A eine Börsenbewertung in Höhe von 336,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at