NASDAQ Composite Index-Papier American Software A-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Software A von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem American Software A-Papier statt. Zum Handelsende stand das American Software A-Papier an diesem Tag bei 12,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 775,795 American Software A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 742,44 USD, da sich der Wert einer American Software A-Aktie am 14.05.2024 auf 9,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,58 Prozent verringert.

Der Börsenwert von American Software A belief sich zuletzt auf 333,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

