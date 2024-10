NASDAQ Composite Index-Papier Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag 67,92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,723 Americas Car-Mart-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 584,81 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Papiers am 23.10.2024 auf 39,72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 41,52 Prozent.

Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 325,79 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at