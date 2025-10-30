Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

Lukratives Anika Therapeutics-Investment? 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Anika Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 28,60 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 349,650 Anika Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 384,62 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Papiers am 29.10.2025 auf 9,68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,15 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 139,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

