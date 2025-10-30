NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 28,60 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 349,650 Anika Therapeutics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 384,62 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Papiers am 29.10.2025 auf 9,68 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 66,15 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 139,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at