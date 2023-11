NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated Banc-Corp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Associated Banc-Corp-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,03 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investierten, hätten nun 587,199 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Associated Banc-Corp-Papiers auf 18,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 604,82 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,05 Prozent gesteigert.

Associated Banc-Corp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at