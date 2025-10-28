NASDAQ Composite Index-Wert Associated Banc-Corp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Associated Banc-Corp-Investment verdienen können.

Die Associated Banc-Corp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 420,521 Associated Banc-Corp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 668,63 USD, da sich der Wert einer Associated Banc-Corp-Aktie am 27.10.2025 auf 25,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,69 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Associated Banc-Corp einen Börsenwert von 4,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at