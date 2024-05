NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81,18 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie investierten, hätten nun 1,232 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 125,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,19 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 55,19 Prozent gleich.

Am Markt war Barrett Business Services jüngst 826,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at