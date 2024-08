NASDAQ Composite Index-Papier Big 5 Sporting Goods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Big 5 Sporting Goods-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Big 5 Sporting Goods-Aktie gebracht.

Big 5 Sporting Goods-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 22,36 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 44,723 Big 5 Sporting Goods-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2024 auf 1,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 92,04 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Big 5 Sporting Goods zuletzt 43,69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at