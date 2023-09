NASDAQ Composite Index-Papier Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Check Point Software-Investment verdient

Vor Jahren in Check Point Software eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.09.2013 wurde die Check Point Software-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Check Point Software-Papier bei 56,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Check Point Software-Aktie investiert, befänden sich nun 17,762 Check Point Software-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2023 auf 135,44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 405,68 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +140,57 Prozent.

Der Marktwert von Check Point Software betrug jüngst 16,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at