Aluminiumpreis

2 613,78
USD
-3,72
0,11 %
Geändert am: 09.09.2025 09:13:27

ATX kaum verändert -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne große Ausschläge. Der DAX tendiert ebenfalls seitwärts. Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Dienstag wenig bewegt.

Der ATX bewegt sich kurz nach Handelsstart zeitweise marginale 0,07 Prozent im Plus bei 4.650,03 Punkten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Datenseitig stehen heute keine relevanten, marktbewegenden Daten zur Veröffentlichung an und so droht die Regierungskrise in Paris das Geschehen zu dominieren, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Das Mitte-Rechts-Kabinett verlor eine Vertrauensfrage in der Nationalversammlung krachend. 364 Abgeordnete stimmten gegen die Regierung, nur 194 Abgeordnete sprachen ihr das Vertrauen aus.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte das Hauptaugenmerk bei der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie den US-Verbraucherpreisen liegen, die beide am Donnerstag anstehen.

DEUTSCHLAND

Nach dem freundlichen Start in die Börsenwoche halten sich Anleger am Dienstag zunächst wieder einmal eher zurück.

Der DAX eröffnet die Sitzung marginale 0,02 Prozent tiefer bei 23.802,13 Punkten.

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich freundlich.

Der Dow Jones stieg anfänglich marginal und schloss auch auf diesem Niveau. So stand zum Schluss ein kleines Plus von 0,25 Prozent bei 45.514,95 Punkten an der Kurstafel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen fester und erklomm im Verlauf bei 21.885,62 Punkten gar ein neues Allzeithoch. Er beendete den Tag letztendlich noch 0,45 Prozent stärker bei 21.798,70 Zählern.

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürt Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es am Markt. "Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten dürfte es einer großen positiven Überraschung bei den Inflationsdaten in dieser Woche bedürfen, um eine Zinssenkung der Fed noch zu verhindern", sagte Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade. Allerdings riet der Experte auch zur Vorsicht. Da Zinssenkungen zunehmend in die Prognosen einflössen, dürfte der Markt kurzfristig weniger geneigt sein, weitere Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu ignorieren.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich im Handelsverlauf am Dienstag ohne einheitliche Richtung.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,11 Prozent im Plus bei 43.689,69 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent auf 3.815,61 Zähler.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,80 Prozent auf 25.839,36 Punkte.

Hauptthema ist weiter die Erwartung, dass die US-Notenbank am 17. September die Zinsen senken dürfte. In Tokio erreichte der Nikkei-225 im frühen Geschäft ein Rekordhoch mit 44.186 Punkten. Treiber ist laut Marktteilnehmern weiter die Politik mit der Spekulation, dass der Nachfolger des am Wochenende zurückgetretenen Premierminister Shigeru Ishiba eine expansivere Fiskalpolitik betreiben könnte. Außerdem gehen die Erwartungen dahin, dass die japanische Notenbank mit der avisierten Zinserhöhung wegen der politischen Krise zunächst abwarten dürfte. Leicht bremsend wirkt ein etwas anziehender Yen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
