NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Columbia Banking System-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 54,230 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2024 gerechnet (20,22 USD), wäre das Investment nun 1 096,53 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at