NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Columbia Sportswear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie betrug an diesem Tag 92,10 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Sportswear-Aktie investiert, befänden sich nun 1,086 Columbia Sportswear-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 79,80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,64 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 13,36 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 4,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at