NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätte eine Investition in DENTSPLY SIRONA von vor 10 Jahren gekostet

Am 14.02.2014 wurde das DENTSPLY SIRONA-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die DENTSPLY SIRONA-Anteile bei 46,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,626 DENTSPLY SIRONA-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2024 701,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,45 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29,82 Prozent.

DENTSPLY SIRONA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at