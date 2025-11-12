NASDAQ Composite Index-Wert DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel Verlust hätte eine DENTSPLY SIRONA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DENTSPLY SIRONA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das DENTSPLY SIRONA-Papier an diesem Tag 49,05 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die DENTSPLY SIRONA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,387 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DENTSPLY SIRONA-Papiers auf 10,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,85 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 77,61 Prozent gleich.

Der Marktwert von DENTSPLY SIRONA betrug jüngst 2,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at