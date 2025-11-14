NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite mittags auf grünem Terrain

Der NASDAQ Composite befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Am Freitag steigt der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,70 Prozent auf 23 030,63 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 22 544,72 Punkte an der Kurstafel, nach 22 870,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 056,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 436,79 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 1,39 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.10.2025, bei 22 521,70 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 14.08.2025, bei 21 710,67 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 19 107,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,45 Prozent nach oben. Bei 24 019,99 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Harvard Bioscience (+ 11,20 Prozent auf 0,65 USD), TTM Technologies (+ 7,29 Prozent auf 67,70 USD), Cogent Communications (+ 6,18 Prozent auf 17,71 USD), CRESUD (+ 3,87 Prozent auf 11,95 USD) und Modine Manufacturing (+ 3,32 Prozent auf 133,01 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Nissan Motor (-16,33 Prozent auf 2,05 USD), SMC (-6,73 Prozent auf 370,40 USD), JetBlue Airways (-3,82 Prozent auf 4,16 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,74 Prozent auf 10,54 USD) und Donegal Group B (-3,71 Prozent auf 15,31 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 334 325 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,048 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 18,82 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Cogent Communications-Aktie an.

