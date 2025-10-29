NASDAQ Composite Index-Papier DENTSPLY SIRONA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DENTSPLY SIRONA-Investment von vor einem Jahr verloren

DENTSPLY SIRONA Aktie
Vor 1 Jahr wurde die DENTSPLY SIRONA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DENTSPLY SIRONA-Papier bei 23,23 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 430,478 DENTSPLY SIRONA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (13,07 USD), wäre die Investition nun 5 626,35 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,74 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von DENTSPLY SIRONA bezifferte sich zuletzt auf 2,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
